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В Минобрнауки назвали критерии расчета предельного размера платных мест в вузе

Фальков: число платных мест в вузах определит комиссия вице-премьера Чернышенко
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Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых ученых

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил на пленарном заседании Госдумы, что при распределении объема платных мест для конкретного высшего учебного заведения будут учитываться средний балл ЕГЭ поступающих в вуз, трудоустройство и размер зарплат выпускников. Об этом сообщает ТАСС.

«Критерии мы предлагаем взять довольно-таки простые. Первый, самый главный критерий — это качество приема в университеты, количество средних баллов ЕГЭ, тех, кто поступил, количество олимпиадников. Второй критерий, который надо учитывать, — это обязательно трудоустройство тех, кого подготовил соответствующий вуз. И третий критерий дополнительный — это размер заработной платы», — сказал Фальков.

По его словам, Минобрнауки проанализировало критерии и выяснило, что они позволяют рассчитать предельный объем платных мест для каждого университета. При этом будут учитываться особенности региона и страны в целом.

Фальков уточнил, что объем платных мест по всей стране будет определять комиссия по научно-технологическому развитию при правительстве РФ, которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Предложения будут разрабатываться по каждой специальности отдельно тремя министерствами: Минтрудом, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Фальков пояснил, что после принятия решения комиссией министерство определит критерии и распределит платные места между университетами через межведомственный совет.

Ранее в России захотели распределить половину бюджетных мест в вузах по госзаказу.

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