В Минобрнауки назвали критерии расчета предельного размера платных мест в вузе

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил на пленарном заседании Госдумы, что при распределении объема платных мест для конкретного высшего учебного заведения будут учитываться средний балл ЕГЭ поступающих в вуз, трудоустройство и размер зарплат выпускников. Об этом сообщает ТАСС.

«Критерии мы предлагаем взять довольно-таки простые. Первый, самый главный критерий — это качество приема в университеты, количество средних баллов ЕГЭ, тех, кто поступил, количество олимпиадников. Второй критерий, который надо учитывать, — это обязательно трудоустройство тех, кого подготовил соответствующий вуз. И третий критерий дополнительный — это размер заработной платы», — сказал Фальков.

По его словам, Минобрнауки проанализировало критерии и выяснило, что они позволяют рассчитать предельный объем платных мест для каждого университета. При этом будут учитываться особенности региона и страны в целом.

Фальков уточнил, что объем платных мест по всей стране будет определять комиссия по научно-технологическому развитию при правительстве РФ, которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Предложения будут разрабатываться по каждой специальности отдельно тремя министерствами: Минтрудом, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Фальков пояснил, что после принятия решения комиссией министерство определит критерии и распределит платные места между университетами через межведомственный совет.

Ранее в России захотели распределить половину бюджетных мест в вузах по госзаказу.