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Екатеринбуржец предлагал школьнице заняться сексом и предлагал родить от него ребенка

В Екатеринбурге молодого человека задержали за переписку с девушкой
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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге родители обнаружили у 15-летней дочери откровенную переписку с 22-летним местным жителем. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.

Пара познакомилась в интернете, при этом молодой человек знал о возрасте собеседницы, но спустя некоторое время предложил заняться сексом.

Помимо этого, юноша предлагал девушке родить от него ребенка. Возлюбленная заявила, что в таком случае родители выгонят ее из дома, и молодой человек предложил переехать к нему.

Позже он дважды встретился с возлюбленной, но у пары интима не было.

«Местные жители через переписку вывели его на встречу, поймали и отвезли в полицию», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что мужчина ранее был судим по статье о краже, детали не уточняются. Девушке он рассказывал, что женат, но не может развестись с супругой.

Мать школьницы обратилась в полицию. Самой девушке оказывают помощь психологи.

Ранее в Петербурге приезжий работник монастыря администрировал чат для педофилов.

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