На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл, кому стоит с осторожностью есть мед

Врач Белоусов: аллергикам важно есть мед с осторожностью
close
Freepik

Мед полезен, однако аллергикам стоит есть его с осторожностью, особенно восприимчивым к пыльце или продуктам пчеловодства. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Среди возможных аллергических реакций — кожные высыпания, например, крапивница, зуд, отеки, симптомы респираторных аллергий: в частности, чихание, насморк», — рассказал специалист.

Чтобы избежать аллергии, он посоветовал делать пробы. Впервые пробуя мед или его новый сорт, начать стоит с небольшой порции, чтобы проверить реакцию организма.

До этого Белоусов рассказал, как отличить настоящий мед от подделки. По его словам, важно обратить внимание на внешний вид и текстуру продукта. Натуральное лакомство будет густым и тягучим, в то время как имитация — прозрачной и жидкой из-за добавления сиропов.

Кроме того, можно добавить немного меда в холодную воду. Если он не растворяется сразу, а оседает на дне — продукт натуральный, отметил врач.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить мед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами