Врач раскрыл, кому стоит с осторожностью есть мед

Мед полезен, однако аллергикам стоит есть его с осторожностью, особенно восприимчивым к пыльце или продуктам пчеловодства. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Среди возможных аллергических реакций — кожные высыпания, например, крапивница, зуд, отеки, симптомы респираторных аллергий: в частности, чихание, насморк», — рассказал специалист.

Чтобы избежать аллергии, он посоветовал делать пробы. Впервые пробуя мед или его новый сорт, начать стоит с небольшой порции, чтобы проверить реакцию организма.

До этого Белоусов рассказал, как отличить настоящий мед от подделки. По его словам, важно обратить внимание на внешний вид и текстуру продукта. Натуральное лакомство будет густым и тягучим, в то время как имитация — прозрачной и жидкой из-за добавления сиропов.

Кроме того, можно добавить немного меда в холодную воду. Если он не растворяется сразу, а оседает на дне — продукт натуральный, отметил врач.

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