На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, какая часть территории РФ покрыта снегом

Вильфанд: не более 50% территории РФ покрыто снегом
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что не более 50% территории России покрыто снегом. Его слова передает ТАСС.

«Осадки недавно прошли в Хабаровском крае, там увеличение снежного покрова произошло. На остальной территории снег потихоньку сходит», — поделился Вильфанд.

По его словам, площадь, покрытая снегом, значительно уменьшилась из-за повышения температуры.

До этого Вильфанд сообщал, что в шести российских регионах в ближайшие дни прогнозируется высокая пожароопасность.

Он отметил, что высокая пожароопасность фиксируется в Волгоградской области, а также в Сибири. В Алтайском крае, Томской и Иркутской областях длительное время сохраняется пятый чрезвычайный класс пожароопасности из-за высоких температур и отсутствия существенных осадков. Также пятый класс пожароопасности прогнозируется в Бурятии, в Забайкалье — четвертый класс.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в зоне крупного пожара оказались тысячи жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами