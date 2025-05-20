Синоптик рассказал, какая часть территории РФ покрыта снегом

Вильфанд: не более 50% территории РФ покрыто снегом

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что не более 50% территории России покрыто снегом. Его слова передает ТАСС.

«Осадки недавно прошли в Хабаровском крае, там увеличение снежного покрова произошло. На остальной территории снег потихоньку сходит», — поделился Вильфанд.

По его словам, площадь, покрытая снегом, значительно уменьшилась из-за повышения температуры.

До этого Вильфанд сообщал, что в шести российских регионах в ближайшие дни прогнозируется высокая пожароопасность.

Он отметил, что высокая пожароопасность фиксируется в Волгоградской области, а также в Сибири. В Алтайском крае, Томской и Иркутской областях длительное время сохраняется пятый чрезвычайный класс пожароопасности из-за высоких температур и отсутствия существенных осадков. Также пятый класс пожароопасности прогнозируется в Бурятии, в Забайкалье — четвертый класс.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в зоне крупного пожара оказались тысячи жителей.