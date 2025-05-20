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«Гнобили, что отец на СВО»: одноклассники избили сына военного

Ura.ru: в Тюмени третьеклассники избили мальчика за то, что его отец на СВО
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Depositphotos

В Тюмени конфликт между третьеклассниками в школе №45 закончился разбирательством в администрации образовательного учреждения и правоохранительных органах. Об этом сообщает URA.ru.

По информации СМИ, дети издевались над ровесником, а затем избили его. Поводом к буллингу якобы стала служба отца мальчика.

«Инциденту предшествовала затяжная травля ребенка со стороны одноклассников, которая завершилась групповым избиением ребенка. Школьника гнобили за то, что его отец участвует в СВО», — рассказал источник издания, пожелавший остаться анонимным.

В пресс-службе городской полиции подтвердили факт случившегося. Там отметили, что драка произошла около школы: на одного мальчика напали трое. Потерпевший получил ушибы мягких тканей. В ситуации разбираются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Принимается решение о постановке хулиганов на профилактический учет.

Ранее в Новоуральске ученики местной школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео.

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