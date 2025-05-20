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В российском регионе раскрыли серию афер с «выгодными» покупками на маркетплейсах

МВД Кировской области: раскрыта серия мошенничеств с покупками на маркетплейсах
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Depositphotos

В Кировской области полицейские раскрыли серию мошенничеств под предлогом помощи с покупками на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Так, в Советске 24-летняя девушка знакомилась с людьми в соцсетях и предлагала купить товары со скидкой, ссылаясь на якобы существующие связи с владельцами онлайн-магазинов. Получив деньги, она тратила средства потерпевших на личные нужды.

Один из «клиентов» перевел фигурантке около 1,4 млн рублей на покупку материалов для ремонта, но их так и не получил.

Уточняется, что от действий девушки пострадали восемь жителей региона. Все они хотели купить гаджеты и бытовую технику со скидкой. Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

19 мая сообщалось, что кемеровский пенсионер поверил в легенду мошенников об иностранных переводах, отдал аферистам все накопления и едва не выставил на продажу квартиру. Звонивший представился сотрудником силовых структур и сообщил мужчине, что от его имени зафиксирован крупный перевод средств за границу.

Мошенники угрожали пожилому человеку возбуждением уголовного дела, чтобы избежать преследования, кемеровчанину порекомендовали перевести все накопления на «специальный счет». Аферисты запретили своей жертве рассказывать кому-либо о происходящем. Пожилой мужчина обналичил сбережения и через разные банкоматы совершил 18 переводов на общую сумму 9 млн рублей.

Ранее в Петербурге доцент вуза «спасала» накопления и лишилась 8 млн рублей.

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