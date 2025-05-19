Россиянин оскорбил беременную сожительницу и поплатился

Жителя Пыщугского района Костромской области привлекли к административной ответственности за оскорбление беременной сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На мужчину в надзорное ведомство пожаловалась потерпевшая. Заявительница рассказала, что ушла жить к своим родителям, так как ее сожитель злоупотреблял спиртным. Мужчина попытался вернуть ее домой и связался с ней по телефону. В ходе разговора между партнерами случилась ссора. По словам женщины, ее сожитель общался с ней грубо и неуважительно, используя нецензурную брань, в том числе в ее адрес.

Ведомство, рассмотрев обращение заявительницы, встало на ее сторону. Ответчика признали виновным по статье «Оскорбление» КоАП РФ и обязали его заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

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