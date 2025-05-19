Более 250 иностранцев обвиняются в повреждении памятников и мемориалов советским воинам

За повреждение памятников и мемориалов солдатам Красной армии в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранных гражданина. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в производстве следователей находится 21 уголовное дело, расследуемое по 167 фактам осквернения, уничтожения и повреждения памятников, расположенных на территории 15 стран Европы. За совершение этих преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 253 иностранца, уточнил Бастрыкин.

Глава СК отметил, что иностранных граждан, находящихся за пределами России, до недавнего времени невозможно было предать суду. В апреле этого года в статью 247 УПК были внесены изменения, предусматривающие возможность в некоторых случаях проводить судебное разбирательство по уголовным делам по выступлениям небольшой и средней тяжести в отсутствие подсудимого по отдельному перечню статей уголовного кодекса Российской Федерации.

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