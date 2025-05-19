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В московском ТЦ женщину на инвалидном кресле не пустили в детскую игровую комнату

В Москве женщину на инвалидном кресле не пустили в детскую игровую комнату в ТЦ
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Жительница Москвы с инвалидностью посетовала, что ее не пустили на инвалидной коляске в детскую игровую комнату, где находилась ее трехлетняя дочь. Об этом женщина рассказала в своих соцсетях. На публикацию обратили внимание в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Инцидент, по словам Елены Симакиной, столкнувшейся с дискриминацией, произошел в детском парке развлечений в торговом центре «Солярис» в начале мая.

«Не дали зайти к моему ребенку трехлетнему, просто потому что я на коляске и испорчу их покрытие», — возмущается Симакина на камеру.

Зайти на территорию парка развлечений, по словам женщины, ей не дали администраторы. Женщина отметила, что направила в организацию жалобу. Она отметила, что с подобными ограничениями столкнулась впервые.

Ранее сообщалось о том, что житель Кемеровской области украл инвалидную коляску у шестилетнего ребенка.

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