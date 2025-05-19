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Украинкам предложили выплачивать по 50 тысяч грн за рождение ребенка

На Украине хотят увеличить маткапитал до 50 тыс. грн для повышения рождаемости
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Depositphotos

Министерство социальной политики Украины предлагает выплачивать 50 тысяч гривен за рождение ребенка. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Законопроект также предусматривает дородовую поддержку беременным женщинам в размере 100% заработной платы для застрахованных и 7 тыс. грн для не имеющих страховки.

Отмечается, что другие выплаты будут установлены кабинетом министров в случае принятия законопроекта.

По данным источника, законопроект направлен на повышение рождаемости в стране. Сообщается, что сейчас показатели находятся на «угрожающе низком уровне».

До этого директор Института демографии Украины Александр Гладун признал, что призыв 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) приведет к сокращению рождаемости в будущем. Однако, по его мнению, это не является поводом для отказа от этой идеи.

В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По данным ООН, в 2022 году страну покинули порядка 6,7 млн человек.

Ранее стало известно, что средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет.

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