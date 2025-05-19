Украинкам предложили выплачивать по 50 тысяч грн за рождение ребенка

Министерство социальной политики Украины предлагает выплачивать 50 тысяч гривен за рождение ребенка. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Законопроект также предусматривает дородовую поддержку беременным женщинам в размере 100% заработной платы для застрахованных и 7 тыс. грн для не имеющих страховки.
Отмечается, что другие выплаты будут установлены кабинетом министров в случае принятия законопроекта.
По данным источника, законопроект направлен на повышение рождаемости в стране. Сообщается, что сейчас показатели находятся на «угрожающе низком уровне».
До этого директор Института демографии Украины Александр Гладун признал, что призыв 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) приведет к сокращению рождаемости в будущем. Однако, по его мнению, это не является поводом для отказа от этой идеи.
В 2021 году население Украины составляло порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По данным ООН, в 2022 году страну покинули порядка 6,7 млн человек.
Ранее стало известно, что средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет.