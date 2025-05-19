Правительство РФ поручило выработать подходы к повышению зарплат педагогов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ряду ведомств совместно разработать стратегии увеличения заработной платы учителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующие поручения даны Минтруду, Минпросвещения, Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину. ​Отмечается, что отчет о проделанной работе необходимо представить в правительство до 25 августа текущего года.

Кроме того, Мишустин поручил разработать меры по совершенствованию правовой защиты педагогов.

До этого в Минпросвещения обнародовали итоги мониторинга системы оплаты труда, проведенного в октябре — ноябре 2024 года. Он показал, что в десяти регионах ставка зарплаты на должность учителя составляет 19 242 рубля. Максимальный размер зарплатной ставки зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах педагоги с высшим образованием, отработавшие 18 часов в неделю, получают 65 189 рублей и 47 542 рубля соответственно.

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