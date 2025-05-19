На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ поручило выработать подходы к повышению зарплат педагогов

Мишустин поручил найти подходы к повышению зарплат учителей
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ряду ведомств совместно разработать стратегии увеличения заработной платы учителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующие поручения даны Минтруду, Минпросвещения, Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину. ​Отмечается, что отчет о проделанной работе необходимо представить в правительство до 25 августа текущего года.

Кроме того, Мишустин поручил разработать меры по совершенствованию правовой защиты педагогов.

До этого в Минпросвещения обнародовали итоги мониторинга системы оплаты труда, проведенного в октябре — ноябре 2024 года. Он показал, что в десяти регионах ставка зарплаты на должность учителя составляет 19 242 рубля. Максимальный размер зарплатной ставки зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах педагоги с высшим образованием, отработавшие 18 часов в неделю, получают 65 189 рублей и 47 542 рубля соответственно.

Ранее эксперт оценила, реально ли заменить репетиторов бесплатным образованием в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами