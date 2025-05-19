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Россия вернула еще одного ребенка с Украины

Львова-Белова: РФ вернула еще одного ребенка с Украины при посредничестве Катара
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Девушку 17 лет, проживавшую на Украине, смогли вернуть к маме в Россию при посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

По ее словам, омбудсмены по поручению российского президента Владимира Путина продолжают работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах.

По ее словам, семья девушки ранее проживала на Украине, потом мама по личным обстоятельствам перебралась в Россию. В 2024 году отца девушки не стало, тогда она осталась со старшей сестрой.

Львова-Белова поблагодарила власти Катара за участие в переговорах с Украиной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. В возвращении детей также помогал Международный Комитет Красного Креста, представители профильных ведомств, рассказала омбудсмен.

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка уже помог в воссоединении 22 детей из 15 семей с близкими в РФ и 101 ребенка из 81 семьи на Украине и в других странах.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее глава МИД Украины призвал к «дополнительному давлению» на Россию.

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