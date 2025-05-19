Суд по делу об отравлении россиян в гостинице Ташкента может начаться на следующей неделе

Судебное разбирательство по делу об отравлении российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника могут начать уже на следующей неделе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Источник агентства уточнил, что дело будет рассматриваться в Яккаксарайском районном суде по уголовным делам Ташкента.

Трагедия произошла в конце октября 2024 года в гостинице «Караман палас» в Мирабадском районе Ташкента. В результате отравления угарным газом не удалось спасти Паперную, ее спутника и еще одного мужчину, проживавшего в соседнем номере. Эксперты установили, что в крови троих было токсичное соединение угарного газа с гемоглобином.

Следствие завершилось в апреле, дело передали в суд. Обвинения предъявили четырем фигурантам — владельцу гостиницы, двум сантехникам и продавцам неисправного отопительного котла. Экспертиза показала, что именно котел был устаревшим и установлен с нарушениями: из него вынули важные детали, что привело к опасной утечке газа.

Ранее в Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом из-за искусственной елки.