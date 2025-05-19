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Врач рассказала, людям с какими болезнями не стоит увлекаться матчей

Врач Килипко: при проблемах с почками не стоит увлекаться матчей
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Creative Family/Shutterstock/FOTODOM

Людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и печенью, следует с осторожностью употреблять матчу, потому что она может навредить их состоянию. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Екатерина Килипко.

По ее словам, этот напиток содержит кофеин, поэтому даже здоровым людям следует пить не более двух чашек в день. Иначе можно столкнуться с тревожностью, учащенным сердцебиением, чрезмерной бодростью и нарушением сна.

В целом врач отметила, что матча благодаря своему составу может нейтрализовать свободные радикалы, которые ускоряют старение и повышают риск развития заболеваний.

«Матча содержит аминокислоту L-теанин. Она стимулирует синтез альфа-волн в мозге, что снижает стресс и вызывает расслабление организма без сонливости. Плюс ко всему напиток богат витаминами A, C, E, а также железом и калием, которые укрепляют иммунную систему», — заключила Килипко.

Исследования ученых из Университета Нихон в Японии и Шанхайского университета Цзяотун в Китае до этого показали, что экстракт японского порошкового чая матча (маття) и листовой зеленый чай могут предотвращать развитие пародонтита и ослаблять менструальные боли у женщин репродуктивного возраста.

Ранее врач рассказал, почему гречку не стоит запивать чаем.

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