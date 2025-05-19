Росавиация сообщила о готовности многих стран возобновить авиасообщение с Россией

Росавиация ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с десятками стран

Росавиация активно обсуждает с иностранными коллегами возобновление международных авиарейсов. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, слова которого передает ТАСС.

Сейчас прямые перелеты доступны в 38 стран, включая 17 с совместными рейсами российских и зарубежных авиакомпаний.

«Мы взаимодействуем с МИД, Минтрансом и Минэкономразвития. Многие страны, ранее приостановившие полеты, готовы их возобновить. Однако требуются гарантии, что наши самолеты получат обслуживание и не столкнутся с санкционными ограничениями», — подчеркнул Ядров.

14 мая президент России Владимир Путин заявил о проработке открытия прямого авиасообщения между РФ и Малайзией.

17 апреля газета «Хангук ильбо» со ссылкой на члена парламентского комитета по земле и транспорту Чон Ён Ги сообщила, что оппозиционная Объединенная демократическая партия (ОДП) Южной Кореи выступает за восстановление прямых авиарейсов с Россией.

Ранее из Москвы вылетел первый за 30 лет регулярный рейс в Абхазию.