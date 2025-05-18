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В российском аэропорту животное помешало приземлиться самолету

Самолет ушел на второй круг при посадке в аэропорту Петропавловска-Камчатского
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

В аэропорту Петропавловска-Камчатского самолет не смог приземлиться с первого раза из-за животного на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Отмечается, что речь идет о рейсе, следовавшем из Хабаровска.

«18.05.2025 06.33 (мск) Зона ответственности Магаданского РЦ ЕС ОрВД. Уход на второй круг ВС A-319 по команде диспетчера, животное на полосе», — указано в сообщении.

4 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что пассажирский самолет Superjet-100 сбил зайца в аэропорту Сочи. Инцидент произошел буквально через несколько секунд после приземления. После этого самолет зарулил к месту стоянки. Получило ли воздушное судно повреждения в результате столкновения, не сообщается.

Недавно МЧС заявили, что в Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак. В ведомстве назвали борт, с которым произошел инцидент, учебным. Позже этот самый отсоединившийся бак нашли на борту воздушного судна.

Ранее летевший в Иркутск самолет вернулся в аэропорт Новосибирска по техпричине.

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