В Москве ожидаются гроза и дождь

МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве ожидается ухудшение погоды — возможны гроза, дождь и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.

По данным ведомства, непогода продлится до 21:00. Синоптики предупреждают о ветре с порывами до 12–17 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали водителям быть особенно осторожными: снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких перестроений на дороге.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что лето в российской столице наступит точно в срок, в конце последнего месяца весны ожидается до +28°C. Он добавил, что календарное лето может начаться с +25...+30°C.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что на следующей неделе жителей Центральной России ждет ухудшение погоды: начнутся дожди и заметно похолодает.

Ранее ученые предупредили о магнитных бурях из-за активности на Солнце.