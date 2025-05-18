На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве ожидаются гроза и дождь

МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем в ближайшие часы
close
Сергей Булкин

В ближайшие часы в Москве ожидается ухудшение погоды — возможны гроза, дождь и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.

По данным ведомства, непогода продлится до 21:00. Синоптики предупреждают о ветре с порывами до 12–17 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали водителям быть особенно осторожными: снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких перестроений на дороге.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что лето в российской столице наступит точно в срок, в конце последнего месяца весны ожидается до +28°C. Он добавил, что календарное лето может начаться с +25...+30°C.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что на следующей неделе жителей Центральной России ждет ухудшение погоды: начнутся дожди и заметно похолодает.

Ранее ученые предупредили о магнитных бурях из-за активности на Солнце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами