На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС прокомментировали инцидент с самолетом в Челябинске

МЧС: отсоединившийся от самолета топливный бак нашли в бору в Челябинске
close
Telegram-канал «Челябинск с огоньком»

Запасной топливный бак, который отсоединился от пролетавшего над северо-западом Челябинска самолета, нашли в бору. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Бак обнаружен в лесном массиве бора. Возгорания не было, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 18 мая жители Челябинска сообщили о падении самолета. При этом источники 74.ru заявили, что инцидент является технической неисправностью. По их данным, самолеты целы и пострадавших нет.

В МЧС заявили, что в Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак. В ведомстве назвали борт, с которым произошел инцидент, учебным.

4 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что пассажирский самолет Superjet-100 сбил зайца в аэропорту Сочи. Инцидент произошел буквально через несколько секунд после приземления. После этого самолет зарулил к месту стоянки. Получило ли воздушное судно повреждения в результате столкновения, не сообщается.

Ранее KLM приостановила эксплуатацию Boeing 787 из-за неполадок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами