Португалия обвинила Францию в задержке поставок электроэнергии

Португалия обратится в ЕК для давления на Францию из-за пиренейского блэкаута

Португалия обратится в Европейскую комиссию с целью оказания давления на Францию из-за недостаточных поставок электроэнергии в Испанию после масштабного блэкаута на Пиренейском полуострове. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра энергетики Португалии Марию Да Граса Карвалью.

«Это европейский вопрос, это не вопрос между тремя странами», – заявила она изданию.

Карвалью заявила, что недостаточная связь энергосистем Франции и Испании препятствует выходу Португалии на внутренний энергетический рынок ЕС.

По словам другого осведомленного источника, в Португалии считают, что Пиренейский полуостров стал уязвимым на фоне задержек в строительстве новых линий электропередачи со стороны Франции.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Электроснабжение в Испании стабилизировали на следующий день. Сообщалось, что ущерб экономике страны может составлять свыше €1 млрд.

До этого массовое отключение электроэнергии произошло на Бали.

Ранее в России объяснили, почему в Европе произошел блэкаут.