В Нижнем Новгороде пьяный врач перепутал копчик и стопу пациента

В Нижнем Новгороде мужчина подвернул ногу на улице и обратился за помощью в травмпункт, где пьяный рентгенолог три раза пытался сделать ему снимок. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Нижний 1».

Инцидент произошел в травмпункте по адресу Нестерова, 34. Мужчина обратился к врачам в надежде получить снимок стопы. В ответ на просьбу нижегородец получил рекомендацию приложить холодное, однако пациент потребовал все же сделать снимок, чтобы исключить перелом.

«В кабинете наблюдается бутылка коньяка и бутылка газировки мохито. Врач десять минут не могла вбить данные парня в базу, потом вообще забыла, что у нее в кабинете пациент», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что врач запуталась и решила сделать мужчине рентген копчика, потом передумала и сделала снимок колена. Спустя некоторое время пациент смог объяснить, что у него болит стопа. Другой врач, который вмешался в ситуацию, все же сделал верный снимок мужчине.

Жители города, направившие обращение в паблик, попросили Минздрав обратить внимание на деятельность учреждения.

До этого в Петербурге мальчик пострадал, когда ему делали рентген. По данным 78.ru., мальчик упал в обморок и не смог устоять на ногах. Его нашли с разбитыми стеклами очков и порезом около глаза. Травматолог оказала всю необходимую помощь, но мать вызвала скорую помощь. Медики диагностировали пострадавшему травму головы.

Ранее врачи спасли 11-летнего мальчика, который случайно проглотил слиток золота.