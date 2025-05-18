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В Москве за год улучшилась раскрываемость квартирных краж

Прокуратура: число квартирных краж в Москве сократилось на 40%
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Shutterstock

В столице с января по апрель 2025 года количество квартирных краж значительно сократилось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московской прокуратуры.

По данным ведомства, число подобных преступлений уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первые четыре месяца этого года было зарегистрировано 45 таких преступлений, тогда как год назад за тот же период — 75. Кроме того, представители прокуратуры отметили, что уровень раскрываемости этих правонарушений также улучшился.

Помимо этого, наблюдается снижение числа краж автомобилей: с начала года было зафиксировано 76 случаев, тогда как в прошлом году — 91. Также почти на 10% стало меньше мелких хищений.

Всего за первые четыре месяца 2025 года в Москве было совершено около 10,5 тысячи краж — это почти на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что уровень подростковой преступности в стране много лет снижался, но темпы незначительно замедлились. По статистике МВД России, в прошлом году более 21 тыс. несовершеннолетних нарушили закон. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Из них 15,5 тыс. (74%) — учащиеся и студенты, четыре тысячи ранее совершали преступления, а 1,5 тыс. уже имеют судимость.

Ранее в России захотели ввести коллективную ответственность мигрантов за преступления их детей.

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