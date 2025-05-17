Программа «Доступное арендное жилье» будет доступна в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу «Доступное арендное жилье в ДФО» на опорные населенные пункты Арктики. Об этом следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

«Обеспечить начиная с 1 января 2026 года распространение программы «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе» на опорные населенные пункты Арктической зоны РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поручил утвердить график расселения аварийного жилья в регионах Арктической зоны до 2035 года.

Российский президент также поручил правительству проекта федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 годов утвердить программу сноса пустующего жилья в Арктике.

До этого Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века.

Ранее Путин дал оценку международному взаимодействию в Арктике.