В Ростове-на-Дону возле консерватории установили парапет с пиками

У здания консерватории в Ростове установили парапет с остроконечными пиками

В Ростове-на-Дону у здания государственной консерватории имени С. В. Рахманинова установили парапет с остроконечными пиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Местные жители предполагают, что таким образом власти города хотели отпугнуть от консерватории бездомных и студентов, часто располагавшихся на парапете. Заборчик был покрашен золотой краской.

В районной администрации заявили, что пики уже демонтировали, но не уточнили, кто принял решение об установке ограды.

До этого в Хабаровске обрушилось примыкающее к многоэтажному дому здание, на которое жильцы два года жаловались властям.

В апреле президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность плачевным состоянием музыкальной школы при Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

Ранее на Кубани мемориал отремонтировали с помощью скотча.