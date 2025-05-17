Россиян предупредили о случаях звонков мошенников от имени поликлиник

Депздрав Москвы предупредил о случаях мошенничества с записью на прием к врачу

Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей и гостей столицы об участившихся случаях мошенничества с записью на прием к врачу. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Вам могут позвонить из поликлиники и предложить записаться на прием к врачу или перенести запись. Затем мошенник попросит вас продиктовать код из SMS или отправить личные данные», — сообщили в департаменте.

Москвичам пояснили, что сотрудники медучреждений никогда не просят код из SMS у пациентов. Горожан призвали быть бдительнее и не разглашать свои персональные данные.

Недавно подросток из Красноярского края поверил в сообщение о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и перевел мошенникам 830 тысяч рублей бабушкиных накоплений.

До этого сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули блокадницу и убедили ее отдать 250 тыс. рублей. Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками полиции. Они убедили ее, что хотят помочь ей сохранить деньги, и убедили передать наличные курьеру якобы для декларирования.

Ранее новокузнецкий предприниматель поверил в утечку данных и лишился почти 6,5 млн рублей.