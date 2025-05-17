Бродячие собаки напали на восьмилетнего мальчика в Перми

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на детей, одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. По данным Ura.ru, стая бродячих собак напала на группу детей на улице Клименко. Одному из пострадавших — восьмилетнему мальчику — потребовалась помощь врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Брянске собака напала на девочку около кафе. Животное породы кане-корсо лежало около входа, рядом с хозяевами. В какой-то момент четырехлетняя девочка наклонилась «посмотреть собачку», после чего питомец набросился на ребенка. Пострадавшая получила обширные рваные раны лица, ей оказывается необходимая помощь.

Ранее в Нижегородской области собака напала на девочку на велосипеде.