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Бродячие собаки напали на восьмилетнего мальчика в Перми

В Перми восьмилетний мальчик пострадал от нападения собак
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Depositphotos

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на детей, одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. По данным Ura.ru, стая бродячих собак напала на группу детей на улице Клименко. Одному из пострадавших — восьмилетнему мальчику — потребовалась помощь врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Брянске собака напала на девочку около кафе. Животное породы кане-корсо лежало около входа, рядом с хозяевами. В какой-то момент четырехлетняя девочка наклонилась «посмотреть собачку», после чего питомец набросился на ребенка. Пострадавшая получила обширные рваные раны лица, ей оказывается необходимая помощь.

Ранее в Нижегородской области собака напала на девочку на велосипеде.

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