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В Москве мужчина приставал к шестилетнему ребенку в туалете ТЦ

В Москве женщина обвинила мигранта в приставаниях к ее 6-летнему сыну
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redart14/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы рассказала о домогательствах в отношении ее ребенка со стороны мужчины в торговом центре. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в одном из торговых центров на Каширском шоссе. Мать с шестилетним сыном ходили по магазинам, но в какой-то момент ребенок захотел в туалет. Женщина отвела его и осталась там же ждать.

В помещении она заметила незнакомца, и, чтобы его не смущать, вышла. Позже этот же незнакомец быстро вышел из туалета, а мальчик заявил, что к нему приставали.

«Женщина попыталась успокоить сына, однако время, чтобы догнать педофила, было упущено», – сообщается в публикации.

На следующий день вместе с ребенком мать пришла в торговый центр и посмотрела видео с камер. Мужчину, которого опознал ее сын, женщина сфотографировала и отправила в паблики ЖК, который находится рядом с ТЦ. Таким образом она решила предупредить жильцов об опасности.

Ранее пьяный мужчина домогался школьниц и устроил дебош в метро Петербурга.

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