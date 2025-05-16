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Россиянам рассказали, будет ли в стране очередная волна ковида

Роспотребнадзор: предпосылки для очередной волны ковида в РФ отсутствуют
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Какие-либо предпосылки для новой волны ковида в России отсутствуют, сведений о появлении нового геноварианта нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день нет», — отметили в надзорном ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время специалисты уделяют особое внимание геномному эпидемиологическому надзору, а также мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2.

В надзорном ведомстве напомнили, что для защиты от любых ОРВИ необходимо соблюдать базовые меры профилактики, в числе которых использование средств индивидуальной защиты, а также мытье рук с мылом. Также в Роспотребнадзоре посоветовали избегать контакта с заболевшими людьми и оставаться дома или обращаться ко врачу, если почувствовали недомогание.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа запустила новую страницу о коронавирусе на официальном сайте Белого дома. На ней заявляется, что вирус SARS-CoV-2 возник в результате утечки из исследовательской лаборатории в Китае.

Таким образом, федеральное правительство США официально сделало лабораторную версию происхождения COVID-19 основным объяснением причин глобальной пандемии. На странице приведены ссылки на доклад республиканцев Конгрессу и утверждения о симптомах у сотрудников Уханьского института вирусологии до всплеска заболевания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вирусолог объяснил россиянам, как защититься от лихорадки Западного Нила.

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