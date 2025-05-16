В России рассмотрят во II чтении законопроект о штрафе за продажу энергетиков детям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Об этом сообщается в решении комитета, опубликованном в думской базе данных.

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона №791244-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в публикации.

Из документа также следует, что решение будет направлено в Совет Государственной думы для включения в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения во втором чтении. Как ожидается, документ рассмотрят 20 мая.

В документе указано, что за продажу несовершеннолетнему безалкогольного тонизирующего напитка, в том числе энергетического, предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей. Что касается должностных лиц, то они заплатят штраф до 200 тысяч, тогда как юридические лица — до 500 тысяч.

С 1 марта в России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить документ, например, паспорт. Подчеркивается, что закон позволяет региональным властям регулировать продажи энергетических напитков в регионах, в том числе запрещать их в школах, театрах, больницах и других учреждениях.

Ранее российский школьник баловался с энергетиком и угодил в реанимацию.