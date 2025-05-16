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Замначальника калужского УФСИН арестовали по делу о взяточничестве

Суд на два месяца арестовал замначальника калужского УФСИН
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Калужской области заключен под стражу на два месяца по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, уточняя, что задержание связано с делом о получении взятки в значительном размере.

«Ходатайство следственных органов удовлетворено судом – в отношении ранее задержанного заместителя начальника УФСИН России по Калужской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – говорится в официальном сообщении.

По предварительным данным следствия, чиновник, действуя через посредника, получил от одного из отбывающих наказание взятку в форме денежных средств и материальных ценностей на сумму, превышающую 300 тысяч рублей. Предполагалось, что в обмен на взятку заместитель начальника УФСИН окажет содействие в переводе заключенного в другое исправительное учреждение.

До этого стало известно о подозрении в получении взяток и превышении должностных полномочий в Республике Башкортостан в отношении бывшего временно исполняющего обязанности генерального директора ФКП «Авангард» (предприятие входит в структуру госкорпорации «Ростех») и его бывшего заместителя.

Ранее главу стройуправления Военно-строительной компании обвинили во взяточничестве.

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