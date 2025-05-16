В Забайкалье лесные пожары могут перекинуться на населенные пункты

В Забайкальском крае лесные пожары могут перекинуться на населенные пункты. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МЧС.

«В настоящее время продолжают действовать 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам, включая станцию Кука и село Танха», — сказали в ведомстве.

14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась до 629 тыс. га. В МЧС сообщали, что на территории региона продолжают действовать 49 лесных пожаров, из них локализованы 14 очагов на площади почти 121 тыс. га.

Утром того же дня в МЧС рассказали об усилении авиагруппировки для борьбы с огнем в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра. В министерстве уточнили, что он способен за один вылет сбросить до 12 тонн огнетушащей жидкости.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео, как самолет-амфибия тушит пожары в Забайкалье.