Россиянам рассказали, стоит ли использовать лекарства в борьбе со стрессом

Врач Демьяновская: избавляться от стресса лучше без лекарств

В борьбе со стрессом лучше не использовать лекарства, а практиковать дыхательные и физические упражнения, а также психотерапевтические приемы под руководством врача. Такой совет в интервью РИАМО дала врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

При хроническом стрессе, по ее словам, следует сдать анализы крови, чтобы понять, справляется ли организм с нагрузкой.

«Если уровень стресса слишком высокий, врач может назначить добавки магния, витаминов группы В (особенно B6 и B12), которые поддерживают нервную систему, а также аминокислоты (теанин, глицин) или препараты психотропного действия. Повышенные эмоциональные и физические нагрузки оказывают существенное влияние на артериальное давление», — предупредила специалист.

При повышенном давлении она рекомендует ограничить употребление соли до 5 г в сутки, а также исключить колбасы, соленья, фастфуд и полуфабрикаты. Чтобы улучшить эластичность сосудов, стоит употреблять меньше насыщенных жиров, которыми богаты жирное мясо, сливочное масло, твердые сыры, сливки, сало, колбасы, кокосовое и пальмовое масло, добавила Демьяновская.

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