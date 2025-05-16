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Врач развеяла миф о лишнем весе из-за медленного обмена веществ

Врач Елиашевич: медленный метаболизм редко становится причиной лишнего веса
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Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что причиной лишнего веса всегда является медленный обмен веществ, является мифом. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ «Национальный медицинский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России Софья Елиашевич.

По ее словам, на практике замедление метаболизма встречается редко. Она уточнила, что оно связано с серьезными гормональными нарушениями.

«Подсчитано, что у людей с одинаковой массой тела уровень расхода энергии на термогенез без физических упражнений может отличаться до 300—500 ккал в сутки. Поэтому не забывайте устраивать физкультминутки, перерывы, ходить пешком на работу, делать утром зарядку», — посоветовала Елиашевич.

Врач подчеркнула, что ожирение чаще всего вызвано тем, что люди слишком мало времени уделяют обычной повседневной физической активности. Она посоветовала делать даже небольшие нагрузки, например, поработать стоя всего 10—15 минут или делать легкую зарядку каждые три часа.

Автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт», кардиолог Наталья Гаврилюк до этого говорила, что нетренировочная активность необходима людям для поддержания здоровья наряду с занятиями в тренажерном зале.

Ранее был назван возраст, в котором определяется риск ожирения в молодости.

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