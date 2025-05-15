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Пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Суд приговорил еще пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

В Ставропольском крае суд вынес приговор еще пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту дагестанской Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.

Пятерых мужчин признали виновными в участии в массовых беспорядках и несоблюдении требований транспортной безопасности. Они приговорены к срокам до восьми лет колонии общего режима.

Накануне Минераловодский районный суд Ставрополья вынес приговор в отношении еще четырех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Им назначили по десять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Погром в международном аэропорту Уйташ в Махачкале произошел в октябре 2023 года. Несколько десятков человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета из Тель-Авива. Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили там погром. Сумма ущерба составила более чем 24 млн рублей. По данным Генпрокуратуры РФ, всего в суды поступило 28 уголовных дел, возбужденных в отношении 134 жителей Дагестана.

Ранее участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы предложили заключить контракты с Минобороны.

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