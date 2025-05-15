Попытка мужчины избавиться от застрявшей в горле кости закончилась трагедией

В Китае мужчина пытался самостоятельно справиться с пятисантиметровой рыбной костью, которая застряла у него в горле. Это закончилось трагедией. Об инциденте сообщает 8world.

По информации СМИ, 29-летний мужчина из провинции Хэнань ел тушеную рыбу, когда понял, что случайно проглотил длинную кость. Вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, он попытался решить проблему народными средствами: выпил уксус, который, по его мнению, должен был размягчить кость, и заел его рисом.

На следующий день он почувствовал недомогание. Через некоторое время он попал в больницу с кровотечением из горла. Медики пытались спасти его, но не смогли. Вскрытие установило, что кость застряла в пищеводе и пронзила его, задев также грудную аорту. Это привело к сильному кровотечению, которое закончилось для пациента трагедией.

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