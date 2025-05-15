Times of India: 20 человек в Индии пострадали после взрыва канализации

В Индии 20 человек пострадали при взрыве канализации, а дома затопило нечистотами, пишет Times of India.

Как пишут местные СМИ, недалеко от города Мудхунагар в округе Куддалор произошел взрыв канализационного резервуара на промышленном предприятии. В результате инцидента не менее 20 человек получили ранения и были госпитализированы.

По данным местных властей, взрыв привел к выбросу нечистот, которые затопили несколько близлежащих домов и нанесли ущерб имуществу жителей деревни. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы и представители администрации для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий аварии.

Местные жители выразили серьезную обеспокоенность по поводу угрозы их здоровью и экологической безопасности.

«Мы услышали громкий хлопок, а затем увидели, как фонтан воды вырвался из земли. Некоторые люди закричали. Мы не знали, что происходит», — рассказал один из очевидцев.

На данный момент устанавливаются причины случившегося. Предположительно, авария могла быть вызвана скоплением газов в системе или нарушением техники безопасности на предприятии. Правительство штата пообещало провести полное расследование и оказать финансовую и медицинскую помощь пострадавшим.

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