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На Кубани наблюдают снижение уровня бронирований из-за утечек мазута

Снижение бронирований на лето в Краснодарском крае достигает 40%
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WR studio/Shutterstock

Уровень бронирований в Краснодарском крае на лето этого года снизился на 40% из-за последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом в онлайн-эфире Ассоциации отельеров «Амос» сказала начальник отдела развития гостиничного хозяйства министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона Дарья Езеева.

Она отметила, что с начала текущего года регион принял около 3,3 млн отдыхающих, их них в майские праздники — примерно 652 тысячи. В прошлом году в это время показатель был ниже — 600 тысяч человек.

«Но при этом мы понимаем, что есть определенные трудности с процентом бронирования на летние месяцы. По данным сервиса Travelline, снижение составляет 40% в целом по краю за счет Анапы, Темрюкского района», — сказала Езеева.

Такую тенденцию эксперты связывают с последствиями разлива нефти в Керченском проливе в декабре 2024 года.

15 мая сообщалось, что Анапа отменила курортный сбор до конца года из-за утечек мазута, которые привели в негодность городские пляжи. Решение было принято мэрией города по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Предполагается, что оно повысит привлекательность Анапы для туристов. В 2024 году размер курортного сбора в Анапе составлял 30 рублей в сутки на человека.

18 апреля Роспотребнадзор признал пляжи Анапы непригодными для купания после разлива мазута в Черном море.

Ранее в Анапе обнаружили новые выбросы мазута.

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