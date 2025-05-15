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В Минздраве рассказали, что россияне употребляют чрезмерное количество сахара и соли

Мурашко: население РФ потребляет сахар в 5 раз больше нормы
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Depositphotos

Население России потребляет в пять раз больше сахара и в 2,5 раза больше соли от рекомендуемых норм медицинскими работниками, специалистами в этой области. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире «Россия 24».

По его словам, чрезмерное употребление сахара или соли не может не сказаться на здоровье людей. Досаливать еду, употреблять сладкие напитки, сладкие продукты — это реальная угроза, отметил Мурашко.

Министр добавил, что россияне также потребляют недостаточное количество ягод и овощей. По стране «недобор» около 60–65% по ягодам и 70% — по овощам.

Жители России также стали в последние годы есть меньше рыбы. По мясным продуктам зафиксирован рост и превышение почти 6% от рекомендуемых норм, рассказал Мурашко.

В декабре прошлого года глава Минздрава сообщал, что в России приостановился процесс снижения потребления алкоголя и алкогольной продукции, отмечавшийся в последние несколько лет, россияне стали меньше пить.

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