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В Марий Эл подростки по заданию куратора сожгли машину с патриотической символикой

В Марий Эл подростки по заданию куратора с Украины подожгли машину
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СК РФ

В деревне Рябинка двое подростков за 32 тыс. рублей подожгли автомобиль с патриотической символикой по заданию куратора с Украины. Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, группа подростков оказалась причастна к серии преступлений на территории республики. Трое юношей нападали на иностранцев и избивали их. Один из подозреваемых вступил в запрещенную в России террористическую организацию.

По заданию куратора, который, предположительно, мог находиться на территории Украины, двое участников группы облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль с патриотической символикой. За «работу» обвиняемые получили 32 тысячи рублей. Двое подозреваемых заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест. Возбуждено несколько уголовных дел.

До этого сообщалось, что в Москве 14-летний подросток поджег дверь чужой квартиры по указанию мошенников. Юноша рассказал, что действовал по указанию неизвестных, с которыми связался в мессенджере, найдя предложение о подработке. Куратор пообещал заплатить подростку, если он обольет бензином указанный ему объект, юноша выполнил инструкцию, но денег так и не получил.

Ранее в Кемеровской области подростков задержали за попытку подрыва военкомата.

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