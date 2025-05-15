Россиянам рассказали о пользе брокколи для здоровья

В брокколи содержится большое количество витаминов и минералов, этот овощ обладает противораковыми свойствами и является иммунным щитом организма. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, витамин С в брокколи способствует выработке полезного для кожи коллагена, витамин К — помогает крови свертываться, витамины группы B — обеспечивают энергичность и стабильный обмен веществ. Кроме того, в составе овоща есть фолиевая кислота, а также калий, который стабилизирует давление и поддерживает здоровье сердца.

Чтобы сохранить все полезные свойства, специалисты советуют есть брокколи в сыром в виде в салатах или использовать щадящие методы готовки. Например, готовить этот продукт на пару.

Ученые из Гетеборгского университета до этого обнаружили, что сульфорафан, содержащийся в ростках брокколи, может быть эффективным средством для борьбы с преддиабетом — состоянием, при котором уровень глюкозы в крови постепенно повышается из-за нарушения выработки инсулина.

Ранее был найден способ превращения нераспроданных цветов в пищевые добавки.