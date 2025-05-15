Стало известно, почему собаки трутся о траву

Собаки могут тереться о траву, чтобы впитать запахи других животных, сезонные ароматы, влажность, а также оставить свой след. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, для собак втирание выступает способом общения. Кроме того, так они снимают напряжение и отдыхают.

«Хотя такое поведение обычно абсолютно нормальное, есть ситуации, когда стоит обратить внимание. Если собака делает это слишком часто, выглядит беспокойной или чешется с усилием, возможно, речь идет о дискомфорте», — отметили в сообщении.

Так, например, собаки могут тереться о траву из-за кожного зуда на фоне дерматита, аллергии, укусов блох или клещей, а также наличия инородного тела в шерсти. Кроме того, причинами могут быть паразиты или инфекции, неврологические отклонения или расстройства поведения. В этом случае важно обратиться к ветеринару.

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