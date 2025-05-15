В России задержали более 50 администраторов Telegram-каналов, работавших на Киев

В нескольких регионах России сотрудники ФСБ задержали 57 человек, администрирующих Telegram-каналы и чаты, где распространялись неонацистские и экстремистские идеи. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По информации силовиков, среди переписок задержанных нашли контакты с украинскими кураторами, от которых поступали инструкции по подготовке диверсий и террористических актов.

Кроме того, ФСБ рассказала о профилактической работе с 305 несовершеннолетними, которые попали под влияние радикального контента и иностранных модераторов.

Следственные органы сейчас решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

Вместе с этим сотрудники ФСБ совместно с другими силовыми структурами задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке вооруженных нападений на учебные заведения в Москве и Тюмени. По данным силовиков, операцию провели сразу в 81 регионе России для борьбы с распространением идей насилия среди молодежи. У задержанных дома нашли самодельное оружие, компоненты для взрывчатки, планы атак, а также материалы с символикой запрещенных радикальных движений.

Ранее ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в планировании террористического акта на железной дороге в Ханты-Мансийском автономном округе.