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Двое мужчин из Чехии пытались пробраться к ракете на космодроме Байконур

SHOT: двое граждан Чехии хотели пробраться к ракете на Байконуре ради фото
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Сергей Савостьянов/ТАСС

На космодроме Байконур в Казахстане двое граждан Чехии пытались пробраться к ракете «Энергия», чтобы сделать фото. Мужчин задержали правоохранители, сообщает Telegram-канал SHOT.

«26-летний Ондрей и 25-летний Якуб, по их словам, захотели увидеть ракету-носитель «Энергия». Они доехали до космодрома с фотоаппаратами, но пробраться тайком не вышло», — говорится в сообщении.

На туристов составили административный протокол по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» и оштрафовали на пять тысяч рублей.

В начале апреля этого года четверо граждан Франции совершили аналогичное нарушение. По словам самих задержанных, они собирались сфотографировать ракету-носитель «Энергия».

На территорию космодрома они проникли без специальных документов и были обнаружены в районе платформы 112 «А» возле выведенного из эксплуатации стенда динамических испытаний. Возраст задержанных составлял от 22 до 37 лет. Французских туристов также оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее обломки запущенной с Байконура ракеты «Союз-2.1б» упали в Свердловской области.

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