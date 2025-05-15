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Россиянка 36 раз ударила ножом мужа, который не мог найти работу

SHOT: в Ярославской области женщина 36 раз ударила мужа ножом во время ссоры
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Telegram-канал «SHOT»

В Мышкинском районе Ярославской области женщина напала с ножом на мужа в ходе семейной ссоры, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

35-летняя женщина ругалась со своим 30-летним мужем из-за того, что он давно не мог найти стабильную работу. В день инцидента пара скандалила несколько часов.

Во время конфликта женщина схватила нож и нанесла мужу 36 ударов по различным частям тела. Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли. Подозреваемая задержана, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Пензенской области 31-летний мужчина избил знакомого табуретом во время конфликта. Потерпевший получил повреждения средней степени тяжести. Подозреваемый был оперативно задержан участковыми и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре мужчина пробил брату легкое ножом из-за спрятанной бутылки алкоголя.

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