В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в четверг

Вильфанд: 15 мая температура в Москве будет ниже нормы на 3°C

15 мая днем температура воздуха в Москве будет на 3°C ниже нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в четверг температура в столице повысится до +16...+18°C. Такой показатель ниже обычной температуры мая на 3...3,5°C.

Ученый уточнил, что ночью по области не исключены заморозки до -1°C. В Москве температура в ночное время понизится до +3...+5°C.

Накануне Вильфанд сообщил, что с пятницы, 16 мая, в столицу вернется майское тепло и погода будет близка к норме.

В свою очередь синоптик и метеоролог Александр Ильин заверил жителей столицы, что ближе к выходным произойдет «температурный перелом» и в город вернется тепло. По словам эксперта, очередная неделя началась с похолодания из-за того, что ветер принес холод из Арктики, который будет формировать погоду почти всю неделю.

Ранее в Госдуме призвали не отключать горячую воду из-за холодов.