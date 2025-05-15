В Соцфонде России рассказали, как большинство пенсионеров получают пенсию

В России более 33,7 млн граждан получали пенсию в 2024 году через кредитные организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Из них следует, что пенсию через кредитные организации, в том числе с использованием банковских карт, в прошлом году получали более 33,74 млн россиян. При этом свыше 10,03 млн человек использовали для этого организации федеральной почтовой связи.

В стране есть и другие способы получения пенсии. Так, почти 123 тыс. граждан пенсии поступали на счет стационарного учреждения, а чуть более 24,5 тыс. человек — на счет исправительного учреждения.

В конце апреля депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил «Газете.Ru», что самые высокие пенсии в России в перспективе получат IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

По его словам, если вы набираете по 10 баллов индивидуального пенсионного коэффициента ежегодно на протяжении 35 лет, вы накопите 350 баллов и тогда ваша пенсия составит примерно 58 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.