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Мошенники выманили деньги у москвички под предлогом удаленного заработка

Мошенники обманули москвичку, представившись работодателями
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники обманом завладели деньгами москвички, представившись работодателями в сфере удаленного заработка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, москвичка обратилась в полицию после того, как на сайте «ДругВокруг» ей предложили подработку. Она согласилась на предложение, предоставив свои личные данные и номер банковской карты якобы для получения заработной платы.

По словам собеседника, мошенники убедили жертву скачать приложение, перейдя по предоставленной ссылке, и ввести специальный код.

«В итоге девушка заметила, что с ее банковской карты исчезли деньги», — добавил источник агентства.

В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.

Накануне сообщалось, что жительница Курска стала жертвой мошенников, поверив в их легенду. Аферисты рассказали 35-летней женщине об утечке данных сотрудников компании, в которой она работает. Из-за этого злоумышленники якобы взяли на нее несколько кредитов, и чтобы обезопасить себя, она согласилась выполнять все инструкции аферистов.

Ранее жительница Башкирии ограбила две финансовых организации по требованию мошенников.

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