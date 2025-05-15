В Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой

SHOT: палатка с шаурмой взорвалась рядом с детским домом в Батайске

В городе Батайске Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой, которая находится рядом с детским домом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По его информации, взрыв произошел около 02:00 ночи. Как пишет канал, «на воздух взлетела» палатка с шаурмой «Дубай», расположенная на улице Куйбышева.

«Предположительно, рванули баллоны с газом. Дотла выгорели пять строений с общепитом», — сказано в сообщении.

SHOT уточняет, что Батайский центр помощи детям находится в 50 метрах от места взрыва.

Информация о пострадавших не поступала. На место работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Вологде в результате взрыва частично разрушился ларек «Огонь», в котором продавали шаурму. Инцидент произошел в здании на Сухонской улице.

Ранее драка со стрельбой из-за отравления шаурмой произошла в Татарстане.