Пенсионеров хотят освободить от налога на недвижимость с садовых домов

ГД рассмотрит проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

Депутаты Государственной Думы, представляющие фракцию «Справедливая Россия — За правду», планируют представить на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость, распространяющегося на садовые дома площадью свыше 50 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости..

Лидером партии и одним из авторов законопроекта является депутат Госдумы Сергей Миронов. Пресс-служба партии сообщила агентству, что внесение данного законопроекта на рассмотрение Госдумы запланировано на четверг.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов «единственный садовый дом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предоставление данной налоговой льготы также предлагается расширить на некоторые другие категории граждан. В соответствии с действующим законодательством, к льготным категориям граждан, имеющим право на льготы по налогу на имущество, относятся Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, лица, подвергшиеся радиационному воздействию и пенсионеры.

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