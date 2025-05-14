На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам

Times: отношение к украинским беженцам в Польше за три года ухудшилось
close
Global Look Press

В Польше за три года ухудшилось отношение к беженцам с Украины. Об этом сообщила британская газета Times, ссылаясь на координатора поддержки беженцев в Украинском доме в Варшаве Оксану Пестрикову.

По ее словам, дети в школе и люди в очереди на прием к врачу советуют беженцам возвращаться домой, на Украину. Женщина отметила, что три года назад поляки были гораздо приветливее.

«Сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице», — добавила она.

В мае агентство Associated Press (АP) написало, что в момент начала конфликта на Украине Польша оказалась одной из самых лояльных к республике стран, став не только логистической артерией, но и «образцом человеческой солидарности», однако спустя три года ситуация изменилась. АP отмечает, что Варшава остается одним из самых верных союзников Киева и центром поставок западного оружия, но среди населения тон по отношению к украинцам изменился.

Агентство также привело данные соцопроса, согласно которым поддержка помощи украинцам снизилась с 94% в феврале 2022 года до 57% в декабре 2024 года.

Ранее кандидат в президенты Польши сорвал с мэрии флаг Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами