СМИ: в Польше ухудшилось отношение к украинским беженцам

Times: отношение к украинским беженцам в Польше за три года ухудшилось

В Польше за три года ухудшилось отношение к беженцам с Украины. Об этом сообщила британская газета Times, ссылаясь на координатора поддержки беженцев в Украинском доме в Варшаве Оксану Пестрикову.

По ее словам, дети в школе и люди в очереди на прием к врачу советуют беженцам возвращаться домой, на Украину. Женщина отметила, что три года назад поляки были гораздо приветливее.

«Сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице», — добавила она.

В мае агентство Associated Press (АP) написало, что в момент начала конфликта на Украине Польша оказалась одной из самых лояльных к республике стран, став не только логистической артерией, но и «образцом человеческой солидарности», однако спустя три года ситуация изменилась. АP отмечает, что Варшава остается одним из самых верных союзников Киева и центром поставок западного оружия, но среди населения тон по отношению к украинцам изменился.

Агентство также привело данные соцопроса, согласно которым поддержка помощи украинцам снизилась с 94% в феврале 2022 года до 57% в декабре 2024 года.

Ранее кандидат в президенты Польши сорвал с мэрии флаг Украины.