Депутат Романов отметил темпы развития Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил отчет о результатах деятельности правительства города за 2024 год на заседании Законодательного Собрания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

По словам депутата, отчет подчеркнул наступление нового этапа комплексного развития Санкт-Петербурга. Так, за последние годы город преодолел множество препятствий, которые ранее мешали его равномерному прогрессу.

«Бум жилищного строительства, который достиг своей высшей фазы более десяти лет назад, как мы помним, породил проблему обманутых дольщиков, а затем – недостаток транспортной и социальной инфраструктуры. Правительству Александра Беглова пришлось выравнивать эту ситуацию, и вот сейчас в Петербурге нет ни обманутых дольщиков, ни дефицита детских садов и школ», — написал Романов.

Депутат отметил, что все эти проблемы успешно решены. Например, на месте заброшенных территорий появились современные общественные пространства: зеленые зоны с детскими площадками, тренажерами, удобной мебелью и ярким освещением. Исторические здания начали реставрироваться, приобретая новое функциональное назначение.

Он считает, что в социальной сфере правительство города создало гибкую систему поддержки, учитывающую потребности всех категорий граждан.

«Обойденных социальной помощью горожан больше нет», — подчеркнул Романов.

Среди крупных инфраструктурных проектов депутат выделил строительство Большого Смоленского моста через Неву, новых скоростных трасс и современной трамвайной линии. По его мнению, эти проекты направлены на решение транспортных проблем, которые ранее казались чрезмерно затратными.

«Все эти перемены стартовали почти одновременно, и мы сегодня в полной мере можем оценить их позитивное влияние на нашу жизнь. Эти решения, наконец, дают городу возможность развиваться не рывками и с креном то в одну, то в другую сторону, не в манере и темпе антикризисного аврала, а следовать вектору продуманного последовательного созидания», — подчеркнул депутат.